Насекомые до смерти закусали собаку.

В отдел полиции №8 УМВД России по Омску поступили два заявления от членов СНТ «Деревообработчик». Одна из заявительниц, 58-летняя омичка, сообщила, что ее ротвейлера покусали пчелы с соседнего участка. Вторая пострадавшая, 47-летняя женщина, сообщила, что насекомые покусали и ее саму.

Полицейские опросили заявителей и 52-летнего пчеловода, владельца соседнего участка. Последний пояснил, что на его даче ранее стояли семь ульев, шесть из которых он перевез в лес, а один оставил на месте. В конце мая ему позвонили соседи и сообщили, что пчелы покусали собаку. По словам пчеловода, приехав на участок, он нашел ротвейлера, привязанного к забору, напоил его водой и отвез в ветеринарную клинику вместе с соседом. Однако собака умерла в машине по пути к ветеринару. Специалист, осмотрев животное, визуально не смог установить причину смерти питомца.

После случившегося пчеловод все же убрал последний улей с участка.

Ранее сообщалось, что соседи неоднократно обращались к владельцу участка с просьбой убрать улей, однако тот отказывался. По словам пострадавших, полиция тоже не проявляла особый интерес к закусанной собаке и опасности для местных жителей.