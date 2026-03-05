Травят без предупреждения: пчелы в Омской области массово гибнут от пестицидов

Пчеловоды критически оценивают новые правила применения средств защиты растений.

С 1 марта вступили в силу новые поправки в федеральные законы «О пчеловодстве в Российской Федерации» и «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Они увеличивают сроки оповещения об обработке сельхозугодий, вводятся понятия «чрезвычайная ситуация» и «карта применения пестицидов».

Корреспондент «Омск-информа» поговорил с местными пчеловодами, и все они в один голос заявляют: новые меры бесполезны.

От трех до пяти метров

Как сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр», цель поправок – повысить прозрачность применения средств защиты растений и сократить риск массовой гибели пчел.

– Поправками предусматривается, что аграрии обязаны своевременно информировать физических и юридических лиц, осуществляющих пчеловодство на территориях, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ земель и земельных участков, на которых запланировано применение пестицидов. Такое уведомление должно поступать не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до обработки (ранее было за 3 дня), – отмечает ведомство.

Если обработка связана с чрезвычайной ситуацией или переносится из-за погоды, уведомление отправляют не позднее чем за 24 часа до начала работ. К тому же вся информация об обработках (препараты, адреса, даты, сроки изоляции пчел) будет размещаться в системе «Сатурн».

Случаев гибели пчел из-за обработки полей фермеров было немало в Омской области. Так, в 2025 году судебные приставы по решению суда взыскали с руководителя КФХ в пользу двух пасечников Борчанского сельского поселения Кормиловского района более 1,5 млн рублей в связи с гибелью пчел после обработки полей ядохимикатами, а именно фипронилом, который маркируется 1-м классом опасности. В 2024 году пчеловод из Черлакского района подала иск к КХ «Тритикум» – у нее погибли 13 семей медоносных пчел – и взыскала убытки от пришедших в негодность 551 кг неоткачанного меда. Сумма ущерба составила 772 тыс. рублей. И про такие ситуации приставы могут рассказать еще много историй.

Ядреный пестицид

Несмотря на то что по закону фермеры должны были писать в объявлениях: не заходить на обрабатываемые поля, не собирать на них растения, не пасти скот, не косить траву до 3 суток после обработки, многие сельхозпроизводители игнорировали эти требования.

– У нас уже несколько лет травят и никогда не предупреждают, а еще по деревне на этой спецмашине ездят. Мы и сено косим, и ягоды собираем. К счастью, пчел увезли в другой район, – говорит пчеловод Николай Бакулин из Москаленского района.

По его словам, агрохимикаты, которые покупают фермеры, уничтожают не только вредителей, но и другие живые организмы.

– Берут препараты подешевле, лично знаю фермеров, которые так экономят. Из-за них даже птицы погибают и мелкие животные, – говорит пчеловод.

Николай Бакулин и другие его коллеги считают, что действующие нормы и новшества в законодательстве не защищают пчеловодов.

– Все это бесполезно, – говорят они. – Можно заявить, что поля обрабатывают с апреля по октябрь, и все, формально все по закону. А пчелы гибнут.

Для их спасения, говорят специалисты, нужны государственные программы по развитию пчеловодства. Но их пока нет.

Ранее «Омск-информ» писал, что в России намечается дефицит меда из-за погодных аномалий 2025 года в основных медоносных регионах страны: в одних была засуха, в других – переизбыток осадков. Все это в совокупности привело к сокращению сбора меда и последующему росту цен на него.