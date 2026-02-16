«Может закончиться в феврале»: эксперты заговорили о дефиците меда в России

Из-за погодных аномалий 2025 года цены на все виды меда выросли на 30–50 %.

В России может случиться дефицит меда, заявили в ассоциации «Руспродсоюз». В текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) закончились на рынке гораздо быстрее обычного.

– Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный может закончиться уже в феврале, – цитирует заявление ассоциации агентство ТАСС.

Закупочные цены на все виды меда растут с сентября 2025 года, за это время они увеличились на 30–50 %, и этот рост продолжается до сих пор.

– Сырье дорожает быстрее, чем коррекцию готовы принимать торговые сети, а окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше, особенно по сортам, где альтернатив почти нет, – отметили в «Руспродсоюзе».

Дефицит меда на рынке возник из-за погодных аномалий 2025 года в основных медоносных регионах страны: в одних регионах была засуха, в других – переизбыток осадков. Все это в совокупности привело к сокращению сбора меда и последующему росту цен на него.

При этом торговые сети не принимают корректировки отпускных цен, из-за чего производители прекращают отгрузки по убыточным ценам. Это создает риски дефицита меда на полках сетей, роста фальсификата, особенно в низких ценовых сегментах, а также ухода с рынка добросовестных производителей.