Ситуацию в Омске с пчелами на даче, до смерти покусавшими ротвейлера Раду, прокомментировала депутат Оглоблина.

Заместитель председателя Государственной думы РФ Юлия Оглоблина рассказала, можно ли на дачах устанавливать ульи.

– Устанавливать улей на участке необходимо в соответствии с утвержденными требованиями, которые определены в приказе минсельхоза от 23.12.2021. Три метра от границ соседнего участка с направлением летков в противоположную сторону от соседнего участка. Допускается устанавливать улей вплотную, если участки разделяет сплошной забор высотой не менее двух метров. Если пчеловод не соблюдает данные требования, то можно обратиться в территориальный отдел Россельхознадзора или местную администрацию, –цитирует депутата портал «Газета.ру».

Напомним, что 5 июня в отдел полиции № 8 УМВД России по Омску поступили два заявления от членов СНТ «Деревообработчик». Одна из заявительниц, 58-летняя омичка, сообщила, что ее ротвейлера покусали пчелы с соседнего участка, собака погибла. Вторая пострадавшая, 47-летняя женщина, сообщила, что насекомые покусали и ее саму.

Как выяснилось, пчеловод на своем участке установил семь ульев, после жалоб соседей шесть перевез в лес, а один оставил на участке. Об этом «Омск-информ» писал ранее. Пчелы проявили агрессию, их укусы стали смертельными для домашнего животного. Хозяин пчел напоил собаку водой и повез в ветеринарную клинику, но спасти ротвейлера не удалось.