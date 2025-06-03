Семья с малышом боятся выходить из дома.

Сегодня, 3 июня, в соцсетях распространилось тревожное сообщение о трагическом инциденте, произошедшем в СТ «Деревообработчик». Сообщается, что молодая собака породы ротвейлер, по имени Рада, погибла от многочисленных пчелиных укусов.

– В СТ «Деревообработчик» от укусов роя пчел погибла наша любимая собака – ротвейлер Рада (1 год и 1 месяц). 30 мая 2025 года соседский рой пчел атаковал участок: насекомые напали на маму и собак. Одной из собак удалось спрятаться, она осталась жива. Раду спасти не удалось. Она умерла от анафилактического шока из-за множественных укусов пчел, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Новости. Жесть Омска».

Автор публикации подчеркивает, что они многократно обращались к владельцу соседнего участка с просьбой убрать пасеку, но просьба оставалась без внимания.

– Владелец соседнего участка не убрал ульи, несмотря на многочисленные просьбы. Правоохранительные органы бездействуют, а именно отдел полиции № 8 УМВД Советского округа! Было множество звонков в полицию, но никто так и не приехал, – добавила омичка.

Кроме того, девушка отметила наличие новорожденного ребенка в семье, добавив, что теперь члены семьи опасаются покидать дом из страха повторного нападения насекомых.

Официальной информации об этом инциденте пока не поступало.