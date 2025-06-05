Оценивался темп роста продаж компаний.

Бренд «Хаски» производства «Алкогольной сибирской группы» (АСГ), вошел в британский рейтинг The Millionaire's Club 2025, подготовленный изданием Drinks International. Согласно рейтингу, бренд «Хаски» занял первое место, став самым быстрорастущим мировым брендом водки по итогам 2024 года. Объем продаж этого бренда за прошлый год вырос на 56,3 %, достигнув отметки 2,5 миллиона девятилитровых коробов. В 2023 году объем продаж составлял 1,6 миллиона коробов, а годом ранее – 1,3 миллиона. Второе место в рейтинге занял другой российский бренд водки «Царская», увеличивший продажи на 43,5 %. Третье место досталось литовской водке Stumbras, показавшей рост продаж на 42,9 %.

«АСГ» была основана в 2009 году на базе ликеро-водочного завода «Омсквинпром» Андрея Стрельца. Производственные мощности группы включают заводы в Омске и подмосковной Рузе. Сегодня компания выпускает более 20 брендов, включая водку «Пять озер», «Хаски» и «Белая березка».

Ранее сообщалось, что «АСГ» вошла в топ-3 по выручке среди производителей спиртного в России.