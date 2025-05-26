«Алкогольная сибирская группа» попала в лидеры по выручке среди производителей спиртного в России.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупнейших производителей алкоголя. Компании оценивались по объему выручки за 2024 год.

Основанная в Омске «Алкогольная сибирская группа» (АСГ) заняла в рейтинге высокое третье место. Выручка компании по итогам 2024 года составила 23,2 млрд рублей. Компанией управляет предприниматель Елена Столбовских, владельцем указана Лариса Стрелец (на 2023 год).

Возглавляет рейтинг Novabev Group Александра Мечетина (ранее – Beluga Group), ее выручка составила 34 млрд рублей. Второй стала компания семьи Аскендеровых «Алвиса» с 24,8 млрд рублей выручки.

Как отметили составители рейтинга, в целом выручка 30 крупнейших игроков отрасли выросла на 56 % и составила 229 млрд рублей. При этом из-за повышения акцизов продажи алкогольной продукции в первом квартале снизились почти на 15 %.

АСГ была основана в 1993 году на базе ликеро-водочного завода «Омсквинпром» Андрея Стрельца. Производственные мощности группы включают заводы в Омске и Рузе Московской области. Сегодня компания выпускает более 20 брендов, включая водку «Пять озер», «Хаски» и «Белая березка».