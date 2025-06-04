Омск-Информ
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·Происшествия

Сегодня без электричества остался офисный центр «Треугольник» на Карла Либкнехта.

В Омске снова заметили перебои с электроснабжением. Как сообщил телеграм-канал omsk_putevoditel, сейчас в центре города полностью отключено электричество в здании ОЦ «Треугольник» по адресу: Карла Либкнехта, 2. Причины выясняются. 

Напомним, вчера в 22:12 по всему городу произошло кратковременное отключение электроэнергии из-за неполадок на ТЭЦ-5, при этом в районе электростанции заметили яркую вспышку.

Алексей Новиков
·Происшествия

Сегодня без электричества остался офисный центр «Треугольник» на Карла Либкнехта.

В Омске снова заметили перебои с электроснабжением. Как сообщил телеграм-канал omsk_putevoditel, сейчас в центре города полностью отключено электричество в здании ОЦ «Треугольник» по адресу: Карла Либкнехта, 2. Причины выясняются. 

Напомним, вчера в 22:12 по всему городу произошло кратковременное отключение электроэнергии из-за неполадок на ТЭЦ-5, при этом в районе электростанции заметили яркую вспышку.

Алексей Новиков