Ремонт газовой сети продолжается, а восстановление подачи газа ожидается в течение двух недель.

Омский областной суд подтвердил решение Октябрьского районного суда Омска по делу потребительского общества «Искра-2». Ранее организацию признали виновной в ненадлежащем обслуживании газопровода и оставили приговор без изменений.

Районный суд установил, что компания нарушила нормы промышленной безопасности, и приостановил работу газораспределительной сети сроком на 60 дней. При этом «Искре-2» разрешено продолжать деятельность только для проведения ремонтных работ и устранения выявленных нарушений.

Прокуратура вместе с Сибирским управлением Ростехнадзора выявила множество нарушений на газопроводе протяженностью более 11 километров, проходящем по улицам 15-я Рабочая, Кирова, 34-я Рабочая и Хабаровская. Эти нарушения представляли угрозу жизни и здоровью жителей.

Напомним, что газоснабжение свыше 300 домов было приостановлено в конце мая. На данный момент ведутся ремонтные работы газопровода, а по словам министра энергетики Владимира Шнипко, подачу газа планируют восстановить в течение двух недель.