Работы начались после вмешательства прокуратуры.

В потребительском обществе «Искра-2» в ближайшие две недели планируют восстановить газоснабжение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр энергетики региона Владимир Шнипко .

Как отметил чиновник, на участке газопровода, обеспечивающем дома, уже начались необходимые работы. Министр подчеркнул, что добиться их начала удалось лишь после обращений в прокуратуру и судебных разбирательств.

Сейчас за поддержание газопровода в нормативном состоянии отвечает АО «Омскоблгаз». Все нарушения, ранее выявленные Ростехнадзором, планируется устранить в течение двух недель. Шнипко отметил, что компания прилагает все усилия, чтобы как можно скорее вернуть газ жителям.

Напомним, ранее газопровод находился в собственности и под управлением ПО «Искра-2». В конце мая организации запретили эксплуатацию сетей, после чего трубы остались без газа - суд ввел запрет на их использование. Газопровод, не обслуживаемый с осени, начал представлять угрозу безопасности.