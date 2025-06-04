Омск-Информ
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·Общество

Омич скончался в марте от полученных травм.
Завершены работы по очистке места трагедии на пересечении улиц Звездова и Куйбышева, где раньше стоял полуразрушенный дом, сообщает Ом1.
Напомним, 28 марта здесь произошла трагедия: местный житель, зайдя внутрь здания с целью собрать стройматериалы на дрова, столкнулся с внезапным обрушением перекрытия. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина был смертельно травмирован и скончался от полученных увечий.
Уже спустя сутки, 29 марта, опасные конструкции аварийного здания были разрушены с привлечением тяжелой строительной техники. В настоящий момент полностью устранены следы строительных обломков, снята сигнальная лента ограждения, территория приведена в порядок.
Мария Филимонова
·Общество

Омич скончался в марте от полученных травм.
Завершены работы по очистке места трагедии на пересечении улиц Звездова и Куйбышева, где раньше стоял полуразрушенный дом, сообщает Ом1.
Напомним, 28 марта здесь произошла трагедия: местный житель, зайдя внутрь здания с целью собрать стройматериалы на дрова, столкнулся с внезапным обрушением перекрытия. Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина был смертельно травмирован и скончался от полученных увечий.
Уже спустя сутки, 29 марта, опасные конструкции аварийного здания были разрушены с привлечением тяжелой строительной техники. В настоящий момент полностью устранены следы строительных обломков, снята сигнальная лента ограждения, территория приведена в порядок.
Мария Филимонова