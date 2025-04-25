Омск-Информ
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·Общество

Работы по сносу здания завершены.
В Омске завершен демонтаж аварийного жилого дома на улице 20-го Партсъезда, 53. На месте некогда опасного объекта теперь пустой участок, сообщает портал Om1, опубликовавший фотографии с места.
Раньше строение считалось опасным после ряда значительных разрушений, произошедших в разные годы. Официально дом стал считаться непригодным для проживания еще в 2022 году, а последний крупный инцидент случился в сентябре 2024 года, когда обрушилась значительная часть фасада.
Процесс ликвидации начали в октябре 2024 года усилиями подрядчика ООО «Эталон», работавшего на добровольной основе.
Мария Филимонова
·Общество

Работы по сносу здания завершены.
В Омске завершен демонтаж аварийного жилого дома на улице 20-го Партсъезда, 53. На месте некогда опасного объекта теперь пустой участок, сообщает портал Om1, опубликовавший фотографии с места.
Раньше строение считалось опасным после ряда значительных разрушений, произошедших в разные годы. Официально дом стал считаться непригодным для проживания еще в 2022 году, а последний крупный инцидент случился в сентябре 2024 года, когда обрушилась значительная часть фасада.
Процесс ликвидации начали в октябре 2024 года усилиями подрядчика ООО «Эталон», работавшего на добровольной основе.
Мария Филимонова