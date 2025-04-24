Омск-Информ
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·Общество

Опубликован проект комплексного развития территории в границах улиц Маяковского - Масленникова.

За подписью мэра города Сергея Шелеста опубликован проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: Масленникова - Маяковского в Октябрьском административном округе Омска. Площадь застройки- 0,7 га.

В проекте решения опубликован и перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию - это 14 домов. Определен и предельный срок реализации решения - 7 лет.

На сноса домов возможна многоэтажная жилая застройка, а также объекты с сопутствующими функциями: парковка, бытовое обслуживание, садик и школа, магазины и общепит, спортплощадка.

·Общество

Опубликован проект комплексного развития территории в границах улиц Маяковского - Масленникова.

За подписью мэра города Сергея Шелеста опубликован проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц: Масленникова - Маяковского в Октябрьском административном округе Омска. Площадь застройки- 0,7 га.

В проекте решения опубликован и перечень объектов капитального строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию - это 14 домов. Определен и предельный срок реализации решения - 7 лет.

На сноса домов возможна многоэтажная жилая застройка, а также объекты с сопутствующими функциями: парковка, бытовое обслуживание, садик и школа, магазины и общепит, спортплощадка.