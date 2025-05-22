Омск-Информ
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·Общество

Объявлен тендер за 2,9 млн рублей.

Мэрия Омска объявила аукцион на снос двухэтажки, которая находится в поселке Береговом на улице Пролетарской, 6. Дом был построен в 1979 году, в 2013-м признан аварийным и расселен.

Начальная стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. В перечень работ входит разбор дома, уборка строительного мусора, к тому же требуется засыпать все образовавшиеся ямы и провести уплотнение грунта катками.

Срок выполнения работ – 30 дней с момента подписания контракта.

Наталья Корнеева
·Общество

Объявлен тендер за 2,9 млн рублей.

Мэрия Омска объявила аукцион на снос двухэтажки, которая находится в поселке Береговом на улице Пролетарской, 6. Дом был построен в 1979 году, в 2013-м признан аварийным и расселен.

Начальная стоимость контракта составляет 2,9 млн рублей. В перечень работ входит разбор дома, уборка строительного мусора, к тому же требуется засыпать все образовавшиеся ямы и провести уплотнение грунта катками.

Срок выполнения работ – 30 дней с момента подписания контракта.

Наталья Корнеева