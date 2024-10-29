Омск-Информ
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·Общество

За работы взялся бесплатно один из крупных застройщиков.
В Омске начали разбирать дом № 53 на улице 20-го Партсъезда, стена которого обрушилась 12 августа 2022 года. И сносом кирпичной пятиэтажки и охраной территории на безвозмездной основе занимается ООО «Эталон».
- Всем 134 собственникам жилых помещений в этом доме департаментом жилищной политики были предоставлены выплаты для приобретения жилья, - напомнили в мэрии.
Напомним, пятиэтажка частично обрушилась в пятницу под конец рабочего дня. Многие жильцы еще не вернулись домой. В происшествии никто не пострадал.
·Общество

За работы взялся бесплатно один из крупных застройщиков.
В Омске начали разбирать дом № 53 на улице 20-го Партсъезда, стена которого обрушилась 12 августа 2022 года. И сносом кирпичной пятиэтажки и охраной территории на безвозмездной основе занимается ООО «Эталон».
- Всем 134 собственникам жилых помещений в этом доме департаментом жилищной политики были предоставлены выплаты для приобретения жилья, - напомнили в мэрии.
Напомним, пятиэтажка частично обрушилась в пятницу под конец рабочего дня. Многие жильцы еще не вернулись домой. В происшествии никто не пострадал.