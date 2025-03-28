Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина, разбиравший старый дом на стройматериалы, оказался под завалами.

МЧС сообщает о гибели мужчины под завалами старой постройки. Трагедия произошла на улу улиц Звездова и Куйбышева. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину, он скончался от полученных травм. 

– На мужчину обрушилась часть ветхого здания. На помощь ему прибыли восемь сотрудников МЧС России. Вместе со специалистами пожарно-спасательной службы региона пострадавшего извлекли из-под обломков и передали медикам. К сожалению, от полученных травм омич скончался, – сообщается в оперативной информации МЧС.

По предварительным данным, мужчина разбирал ветхое жилье себе на стройматериалы.

Материалы по теме:

Стали известны подробности гибели омича под завалами рухнувшего дома.

1185
·Происшествия

Мужчина, разбиравший старый дом на стройматериалы, оказался под завалами.

МЧС сообщает о гибели мужчины под завалами старой постройки. Трагедия произошла на улу улиц Звездова и Куйбышева. Спасатели вытащили из-под завалов мужчину, он скончался от полученных травм. 

– На мужчину обрушилась часть ветхого здания. На помощь ему прибыли восемь сотрудников МЧС России. Вместе со специалистами пожарно-спасательной службы региона пострадавшего извлекли из-под обломков и передали медикам. К сожалению, от полученных травм омич скончался, – сообщается в оперативной информации МЧС.

По предварительным данным, мужчина разбирал ветхое жилье себе на стройматериалы.

Материалы по теме:

Стали известны подробности гибели омича под завалами рухнувшего дома.

1185