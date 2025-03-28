64-летний мужчина отправился в аварийное здание за дровами.

В мэрии Омска раскрыли подробности трагедии с обрушением дома на углу улиц Звездова и Куйбышева, в результате которой погиб 64-летний мужчина.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел сегодня. Прибывшие сотрудники МЧС извлекли пострадавшего, но он скончался от полученных травм.

По данным городской администрации, горожанин проник в аварийное нежилое здание, чтобы разобрать деревянные конструкции на дрова.