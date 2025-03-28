Омск-Информ
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·Происшествия

Видеокамера соседнего здания зафиксировала происшествие в подробностях.

Прокуратура Омской области дала новые подробности по инциденту с падением дома на пересечении улиц Звездова и Куйбышева на 64-летнего мужчину. Ранее сообщалось, что строение рухнуло на горожанина, решившего набрать досок для дров.

По данным ведомства, дом 1958 года постройки имеет деревянные перекрытия и несущие стены. Дом признан аварийным в 2016-м, планировался к расселению до конца 2024 года, к сносу – до конца 2025 года. Отопление и электроснабжение в этом строении отсутствовали. По сообщениям экстренных служб, произошло обрушение потолочного перекрытия.

Момент обрушения кровли зафиксировала видеокамера соседнего здания. Выехавшей на место происшествия прокуратурой Центрального округа Омска организована проверка.

·Происшествия

Видеокамера соседнего здания зафиксировала происшествие в подробностях.

Прокуратура Омской области дала новые подробности по инциденту с падением дома на пересечении улиц Звездова и Куйбышева на 64-летнего мужчину. Ранее сообщалось, что строение рухнуло на горожанина, решившего набрать досок для дров.

По данным ведомства, дом 1958 года постройки имеет деревянные перекрытия и несущие стены. Дом признан аварийным в 2016-м, планировался к расселению до конца 2024 года, к сносу – до конца 2025 года. Отопление и электроснабжение в этом строении отсутствовали. По сообщениям экстренных служб, произошло обрушение потолочного перекрытия.

Момент обрушения кровли зафиксировала видеокамера соседнего здания. Выехавшей на место происшествия прокуратурой Центрального округа Омска организована проверка.