Жители близлежащих домов давно просили чиновников снести аварийное строение.

На пересечении улиц Звездова и Куйбышева в центре Омска снесли аварийный дом, где накануне погиб мужчина. На него рухнула часть перекрытия, когда омич разбирал старый дом на дрова.

По данным «Вестей-Омск», в субботу, 29 марта, на площадке работал экскаватор. Он полностью разрушил аварийное строение – вместо дома там сейчас груда мусора. Когда его вывезут на свалку, неизвестно. Территорию бывшего дома огородили лентой.

Добавим, что жители близлежащих домов неоднократно просили власти снести аварийный дом. Это было оперативно сделано лишь после того, как там погиб человек.