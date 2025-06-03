Омск-Информ
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·Спорт

Он рассказал о том, что было самое классное в его карьере.
Нападающий Рид Буше записал прощальное видео для омичей. Ролик опубликовала пресс-служба «Авангарда» после заявления об уходе легионера.
– Привет, лучшие болельщики! Я хочу поблагодарить вас за ту любовь и поддержку, которые вы оказывали четыре года моего нахождения в «Авангарде». Самое классное, что случилось в моей карьере, – это играть перед вами в Омске. Этот город всегда будет занимать в моем сердце особенное место. Спасибо вам за все! – отметил Буше.
Напомним, хоккеист подписал контракт с «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб предложил ему 90 млн рублей за сезон.
1405Андрей Андреев
·Спорт

Он рассказал о том, что было самое классное в его карьере.
Нападающий Рид Буше записал прощальное видео для омичей. Ролик опубликовала пресс-служба «Авангарда» после заявления об уходе легионера.
– Привет, лучшие болельщики! Я хочу поблагодарить вас за ту любовь и поддержку, которые вы оказывали четыре года моего нахождения в «Авангарде». Самое классное, что случилось в моей карьере, – это играть перед вами в Омске. Этот город всегда будет занимать в моем сердце особенное место. Спасибо вам за все! – отметил Буше.
Напомним, хоккеист подписал контракт с «Автомобилистом». Екатеринбургский клуб предложил ему 90 млн рублей за сезон.
1405Андрей Андреев