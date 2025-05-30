Омск-Информ
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·Авто

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим.
В настоящее время в Омской области активно ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на нескольких улицах и автомагистралях. Эти мероприятия сопровождаются введением специальных временных ограничений скорости, в частности, на улице Заозерной с 1 апреля действует ограничение до 40 км/ч.
Омская полиция сообщила, что, несмотря на принятые меры, с 20 мая комплексы фотофиксации зафиксировали шокирующее количество нарушений – 13 913 случаев превышения установленного лимита скорости.
Госавтоинспекция Омской области предупреждает, что несоблюдение ограничений может привести к административным санкциям и аварийным ситуациям. Ремонтные работы включают реконструкцию пешеходных зон и обочин, поэтому знаковые ограничения распространяются на всю ширину участка, требуя особой внимательности от водителей.
Ранее сообщалось, что более 4000 водителей допустили нарушение скоростного режима на улице Заозерной.
Мария Филимонова
·Авто

Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим.
В настоящее время в Омской области активно ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на нескольких улицах и автомагистралях. Эти мероприятия сопровождаются введением специальных временных ограничений скорости, в частности, на улице Заозерной с 1 апреля действует ограничение до 40 км/ч.
Омская полиция сообщила, что, несмотря на принятые меры, с 20 мая комплексы фотофиксации зафиксировали шокирующее количество нарушений – 13 913 случаев превышения установленного лимита скорости.
Госавтоинспекция Омской области предупреждает, что несоблюдение ограничений может привести к административным санкциям и аварийным ситуациям. Ремонтные работы включают реконструкцию пешеходных зон и обочин, поэтому знаковые ограничения распространяются на всю ширину участка, требуя особой внимательности от водителей.
Ранее сообщалось, что более 4000 водителей допустили нарушение скоростного режима на улице Заозерной.
Мария Филимонова