Госавтоинспекция призывает водителей строго соблюдать скоростной режим.

В настоящее время в Омской области активно ведутся работы по капитальному ремонту дорожного покрытия на нескольких улицах и автомагистралях. Эти мероприятия сопровождаются введением специальных временных ограничений скорости, в частности, на улице Заозерной с 1 апреля действует ограничение до 40 км/ч.

Омская полиция сообщила, что, несмотря на принятые меры, с 20 мая комплексы фотофиксации зафиксировали шокирующее количество нарушений – 13 913 случаев превышения установленного лимита скорости.

Госавтоинспекция Омской области предупреждает, что несоблюдение ограничений может привести к административным санкциям и аварийным ситуациям. Ремонтные работы включают реконструкцию пешеходных зон и обочин, поэтому знаковые ограничения распространяются на всю ширину участка, требуя особой внимательности от водителей.