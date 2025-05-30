Мемориал установят в Таре.

Семья погибшей в Турции мотоциклистки Татьяны Озолиной из Омской области запустила сбор средств на установку памятника. Мемориал собираются установить на ее могиле в Таре.

– Это наш общий шанс создать красивый и достойный символ любви и памяти. Место упокоения Танечки должно отражать теплоту и свет, который она дарила нам при жизни – рассказал в телеграм-канале «МотоТаня» бывший муж погибшей.

Напомним, что Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в ДТП в Турции 22 июля 2023 года. Местный блогер-байкер Онуром Обутом, въехал на машине в заднюю часть мотоцикла, на котором передвигалась Татьяна. Девушка была отброшена в отбойник и получила травму головы, несовместимую с жизнью. Обут, получивший тяжелые травмы, выжил.

В апреле 2025 года в Турции состоялось первое слушание по делу о гибели Озолиной. Обвиняемый продолжает отрицать свою вину. Его адвокат оспаривает показания свидетелей и запрашивает повторную проверку места происшествия.

Суд назначил на июнь проведение экспертизы с выездом на место происшествия, а на июль – рассмотрение дела по существу, на котором может быть вынесено окончательное решение.

Прах погибшей был захоронен в Таре, где она родилась и выросла.