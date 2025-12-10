Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

За делом погибшей омички МотоТани следят Генпрокуратура и МИД

В Турции продолжают судить байкера, которого винят в гибели женщины.

Бывший муж погибшей в Турции байкерши и блогерши МотоТани (Татьяна Озолина) раскрыл новые детали судебного разбирательства. По словам экс-супруга, дело контролируют Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура России.

– В ответ на наше обращение в Совет Федерации мы получили уведомление о контроле дела со стороны Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, – сообщил мужчина.

Татьяна Озолина родилась в Омской области. Она погибла в июле 2024 года на турецкой трассе. За гибель женщины в ДТП судят ее приятеля-байкера, который, предположительно, устроил эту аварию.

Экс-супруг омички также сообщил, что свидетель, который якобы нашел камеру с места аварии, внезапно изменил показания.

·Происшествия

За делом погибшей омички МотоТани следят Генпрокуратура и МИД

В Турции продолжают судить байкера, которого винят в гибели женщины.

Бывший муж погибшей в Турции байкерши и блогерши МотоТани (Татьяна Озолина) раскрыл новые детали судебного разбирательства. По словам экс-супруга, дело контролируют Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура России.

– В ответ на наше обращение в Совет Федерации мы получили уведомление о контроле дела со стороны Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры Российской Федерации, – сообщил мужчина.

Татьяна Озолина родилась в Омской области. Она погибла в июле 2024 года на турецкой трассе. За гибель женщины в ДТП судят ее приятеля-байкера, который, предположительно, устроил эту аварию.

Экс-супруг омички также сообщил, что свидетель, который якобы нашел камеру с места аварии, внезапно изменил показания.