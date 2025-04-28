Омск-Информ
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·Происшествия

Она состоится в июне.
В Турции состаялось первое слушание по делу о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Как рассказал в телеграм-канале бывший супруг погибшей женщины Станислав Федоренко, обвиняемый в совершении аварии, в результате которой погибла бывшая омичка Озолина, на процесс не явился.
– На заседании присутствовали свидетели, водитель грузового автомобиля, адвокат, представляющий интересы нашей семьи и защитник обвиняемого. Сам обвиняемый не присутствовал. В ходе слушания суд выслушал стороны и показания водителя грузового автомобиля. Обвиняемый по-прежнему свою вину не признает, – рассказал Станислав.
Защитник обвиняемого выразил несогласие с показаниями свидетелей и запросил повторную проверку на месте происшествия. Ее проведут в июне. Судебное разбирательство перенесли на июль.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
·Происшествия

Она состоится в июне.
В Турции состаялось первое слушание по делу о гибели блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Как рассказал в телеграм-канале бывший супруг погибшей женщины Станислав Федоренко, обвиняемый в совершении аварии, в результате которой погибла бывшая омичка Озолина, на процесс не явился.
– На заседании присутствовали свидетели, водитель грузового автомобиля, адвокат, представляющий интересы нашей семьи и защитник обвиняемого. Сам обвиняемый не присутствовал. В ходе слушания суд выслушал стороны и показания водителя грузового автомобиля. Обвиняемый по-прежнему свою вину не признает, – рассказал Станислав.
Защитник обвиняемого выразил несогласие с показаниями свидетелей и запросил повторную проверку на месте происшествия. Ее проведут в июне. Судебное разбирательство перенесли на июль.
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.