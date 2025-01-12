Процесс начнется в апреле в Турции, где произошло смертельное ДТП.

16 апреля в Турции начнется судебный процесс по уголовному делу о гибели в ДТП омской байкерши Татьяны Озолиной, известной под ником МотоТаня. Смертельная авария произошла в июле 2024 года на одной из загородных трасс в Турции.

Мотоцикл погибшей байкерши стоит на платной стоянке таможни в аэропорту, забрать его могут лишь близкие Озолиной, сообщает «АиФ-Омск». Семье с большим трудом удалось нанять в Турции русскоговорящего адвоката.

Данные об обстоятельствах и причинах смертельной аварии разнятся. Семья и окружение МотоТани уверены, что к ДТП привел неудачный маневр на дороге турецкого байкера, который ехал вместе с Озолиной. Противоположная сторона считает, что авария произошла по вине самой россиянки.