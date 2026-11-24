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В Омской области за сутки произошло 125 аварий без пострадавших – вчетверо больше обычного. Об этом на брифинге в Международном мультимедиа центре «Евразия Сегодня» сообщила начальник отделения пропаганды БДД УГИБДД УМВД по Омской области Наталья Бобылева.

Больше всего происшествий пришлось на первые два часа утра накануне: зафиксировали 27 аварий. Два случая произошли на федеральной трассе Тюмень – Омск. Всего за сутки в регионе случилось шесть ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, еще восемь получили травмы.

Власти заранее предупреждали водителей об ухудшении погодных и дорожных условий. По словам Натальи Бобылевой, погодные и дорожные условия стали сопутствующим фактором аварий.

– Основная причина ДТП – нарушение правил дорожного движения, – отметила она.

Цифры за сутки в Госавтоинспекции озвучили на брифинге.