Омск-Информ
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·Общество

Родные отправились из Москвы в Тару вчера.
Погибшую в Турции байкершу-блогершу МотоТаню кремировали. Как рассказал вчера ее муж Станислав в телеграм-канале #мотоТаня, семья повезла прах в Омскую область, город Тару.
– Похороны в Таре состоятся в четверг, – отметил Станислав.
Напомним, МотоТаня разбилась 22 июля на турецкой трассе Милас – Секе. Ей было 38 лет. У женщины остался 13-летний сын.
О том, кто такая Татьяна Озолина (МотоТаня), читайте в нашем материале.
·Общество

Родные отправились из Москвы в Тару вчера.
Погибшую в Турции байкершу-блогершу МотоТаню кремировали. Как рассказал вчера ее муж Станислав в телеграм-канале #мотоТаня, семья повезла прах в Омскую область, город Тару.
– Похороны в Таре состоятся в четверг, – отметил Станислав.
Напомним, МотоТаня разбилась 22 июля на турецкой трассе Милас – Секе. Ей было 38 лет. У женщины остался 13-летний сын.
О том, кто такая Татьяна Озолина (МотоТаня), читайте в нашем материале.