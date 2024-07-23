Омичка 10 лет назад уехала покорять Москву и быстро стала популярным мотоблогером.

Сегодня стало известно о гибели в Турции блогерши и байкерши из Омской области, более известной как МотоТаня, 38-летней Татьяны Озолиной. Авария произошла вчера поздно вечером на трассе Милас – Секе. Девушка ехала вместе с двумя турецкими товарищами.

От девочки из провинции до самой известной байкерши

«Омск-информ» собрал все, что известно о МотоТане. В открытом доступе есть биографическая информация: Татьяна родилась в городе Тара Омской области. С отличием окончила среднюю общеобразовательную школу и школу искусств. В 15 лет уехала от родителей в Омск, чтобы учиться. Получила два образования: среднее специальное, по хореографии, и высшее, по экономике управления.

В 2012 году Озолина уехала покорять Москву. В 2014-м она сдала на права категории А и купила свой первый мотоцикл Kawasaki ZX6R ярко-красного цвета. Любовь к байкам передалась Татьяне по наследству – папа увлекался мопедами, а дедушка возил ее в коляске «Урала». Для звучности назвалась МотоТаней и принялась раскручивать личный бренд в соцсетях, выкладывая видео на байке.

По некоторым данным, 2020 году она стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков.

Байкерша снималась в клипах ряда музыкантов, в том числе Danu, Лилу, Sevak и других, а также Ларисы Долиной и Григория Лепса. Правда, последний ролик так и не вышел. О ней писали как российские, так и зарубежные СМИ.

Личная жизнь

О личной жизни Татьяны Озолиной сведения весьма скупы. Как выяснилось уже после ее смерти, МотоТаня была замужем за неким Станиславом. В 2011 году у нее родился сын Всеволод. Вместе семейство отправилось покорять столицу.

При этом байкерша уже два года встречалась с неким молодым человеком, имя которого не называется. Она регулярно выкладывала совместные снимки.

Есть и еще один любопытный момент: во время аварии МотоТаня ехала в компании двух турецких мотоблогеров. Один из них выжил и находится в больнице, судьба другого неизвестна. Кем они приходились погибшей, неизвестно.

Родители девушки живут в Таре. Недавно они вернулись из отпуска. За две недели до гибели девушка отправила родителей отдыхать на море.

– Зять ночью позвонил… как обухом. Что именно там случилось, на дороге, я знаю не больше вашего. Муж Тани был в Москве, она в Турции, – цитирует RT отца Татьяны.

В любом случае сейчас вся тяжесть утраты и заботы по транспортировке тела ляжет на родителей и супруга.

Трагедия

Сама МотоТаня, судя по соцсетям, за сутки до гибели увидела Бодрум, а перед гибелью остановилась в Измире. Перед аварией она опубликовала пост: «Бодрое измирское утро. +33».

Татьяна Озолина разбилась в районе города Миляс, на трассе Милас – Секе. Известно, что блогерша ехала из Измира в Бодрум. Есть две версии развития событий. По одной из них, Озолина не справилась с управлением и врезалась в грузовик. По второй – блогер столкнулась с другим мотоциклом. МотоТаня скончалась до приезда скорой помощи.

Примечательно, что за четыре дня до гибели в соцсетях МотоТани появился знаковый, по мнению поклонников, пост.

– Поэтому я поехала дальше. Покорять прекрасную, жаркую и гостеприимную Турцию, – написала Татьяна.

Под ним и стали оставлять прощальные и теплые слова в адрес погибшей байкерши.