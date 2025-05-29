Документация готова на 95 %, а инвестор готов вложиться, несмотря на дороговизну кредитов.

Платный мост через Омь могут начать строить уже в этом году. Об этом в интервью «Вестям-Омск» рассказал заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов.

По словам вице-губернатора, проект остается в планах, несмотря на рост стоимости строительства и высокие кредитные ставки. Ранее Курманов отмечал, что основная причина задержки - слишком высокая ключевая ставка.

- С инвестором мы на связи, проектная документация готова на 95 %. В ближайшие недели выходим на экспертизу. Да, коммерческие деньги сегодня дорогие, но, если не начнем сейчас, дальше будет только дороже. Надеемся, что в этом году воткнем первый ковш и начнем строительство, - заявил Курманов.

Это будет первый инфраструктурный проект в регионе, реализуемый частной компанией. Строительство моста может начаться в 2025–2026 годах и соединит берега реки Омь в районе улицы 2-й Учхозной.