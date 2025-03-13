Инвестор должен будет отбить вложения в объект, а сейчас экономика не просчитывается.

Вице-губернатор Динар Курманов назвал причину задержки со строительством платного моста в Омске. По словам чиновника, всему виной высокая ключевая ставка Центробанка РФ, которая на сегодняшний день превышает 20 % годовых. Из-за этого инвестору сейчас невыгодно брать кредит для начала строительства.

– Мы сильно привязаны к ключевой ставке. Она высокая, банковские деньги дорогие. Из 2 млрд только 300 миллионов – средства бюджета. Остальное – это деньги инвестора. Их нужно вложить, а потом «отбивать» за счет платности моста. А без банковских денег там не обойтись, – сказал Курманов в эфире 12 канала.

Сейчас инвестор, «Омская концессионная компания-М», ведет проектирование объекта. Строительство может начаться в 2025–2026 годах, если ключевая ставка снизится до приемлемого уровня.

Платный мост соединит два берега реки Омь в районе улицы 2-я Учхозная. Строительство будет вестись на условиях концессии.