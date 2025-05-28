Бауыржан Салыков был уволен за нарушения антикоррупционного законодательства и личную выгоду при использовании муниципального имущества.

Сегодня в Омской области по решению суда были досрочно прекращены полномочия исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения. Основанием стала утрата доверия – соответствующее исковое заявление было подано прокуратурой Горьковского района.

Суд установил, что исполняющий обязанности главы заключил с собственным отцом договор, по которому тот бесплатно использовал служебный гараж для хранения личного трактора. Помимо этого, руководствуясь личной выгодой, чиновник не оформил участок, принадлежащий Павлодаровскому сельскому поселению, в счет его земельных долей, а вместо этого использовал землю для собственного сельскохозяйственного производства.

К моменту рассмотрения иска в суде исполняющий обязанности главы Павлодаровского сельского поселения уже лишился своих полномочий – они были прекращены по его заявлению, в соответствии с решением Совета Горьковского района Омской области.

Суд, рассмотрев иск прокуратуры, признал решение районного Совета неправомерным и постановил считать, что чиновник досрочно утратил полномочия по причине потери доверия. Основанием стали нарушения федеральных норм – несоблюдение ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, предусмотренных законом.