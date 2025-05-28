Полномочия чиновника были прекращены в связи с утратой доверия.

Горьковский районный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры к и.о. главы Павлодаровского сельского поселения Бауыржану Салыкову и Совету Горьковского района. Надзорное ведомство через суд добилось прекращения полномочий Салыкова по утрате доверия.

Месяц назад, 30 апреля, районный Совет принял решение о досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения. Прокуратуру это не устроило, и она добилась отмены решения депутатов.

– Считать Салыкова Б.Б. прекратившим досрочно полномочия исполняющего обязанности главы Павлодаровского сельского поселения в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом № 131-ФЗ, – говорится в сообщении официального телеграм-канала судов Омской области. – Также суд обязал администрацию сельского поселения указать в трудовой книжке основания прекращения полномочий и направить информацию для включения Салыкова Б.Б. в Реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

Осенью прошлого года в социальных сетях появилось обращение жителя Горьковского района, в котором он обвинял Салыкова и его сообщника в избиении металлическими предметами. По словам пострадавшего, причиной конфликта стал несанкционированный выпас лошадей на поле, принадлежащем Салыкову. В результате инцидента на чиновника и его подельника завели уголовное дело по п. «г», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека с применением предметов, используемых в качестве оружия). Суд над ними стартовал в январе.