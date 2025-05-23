Омск-Информ
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·Общество

Из-за подъема Иртыша и обильных осадков «Зеленый остров» частично подтоплен.

После сильных дождей и подъема уровня Иртыша в парке «Зеленый остров» оказались затоплены пешеходные дорожки. Об этом сообщили «Вести.Омск».

Вода покрыла часть асфальтированных тропинок. На некоторых из них теперь можно увидеть плавающих уток.

Напомним, что из-за ухудшения погоды в омских парках временно остановили работу аттракционов.

Алексей Новиков
·Общество

Из-за подъема Иртыша и обильных осадков «Зеленый остров» частично подтоплен.

После сильных дождей и подъема уровня Иртыша в парке «Зеленый остров» оказались затоплены пешеходные дорожки. Об этом сообщили «Вести.Омск».

Вода покрыла часть асфальтированных тропинок. На некоторых из них теперь можно увидеть плавающих уток.

Напомним, что из-за ухудшения погоды в омских парках временно остановили работу аттракционов.

Алексей Новиков