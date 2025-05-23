Омск-Информ
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·Общество

Спасатели просят жителей быть осторожными и напоминают о правилах безопасности.

По данным региональной пожарно-спасательной службы, в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. 

Вечером 23 мая и в течение завтрашнего дня, 24 мая, прогнозируют грозы, крупный град и сильный ветер с порывами свыше 25 м/с. 

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями, а также не оставлять автомобили возле подобных объектов.

Алексей Новиков
·Общество

Спасатели просят жителей быть осторожными и напоминают о правилах безопасности.

По данным региональной пожарно-спасательной службы, в Омской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. 

Вечером 23 мая и в течение завтрашнего дня, 24 мая, прогнозируют грозы, крупный град и сильный ветер с порывами свыше 25 м/с. 

Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать меры предосторожности: избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и слабо закрепленными конструкциями, а также не оставлять автомобили возле подобных объектов.

Алексей Новиков