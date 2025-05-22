Михаил Бирюков будет помогать генеральному менеджеру клуба Алексею Сопину.

Сегодня, 22 мая, появились данные, что омский «Авангард» в ближайшее время объявит о подписании контракта с новым помощником генерального менеджера.

Им станет Михаил Бирюков - опытный специалист, ранее работавший в московском «Динамо». Об этом сообщили в телеграм-канале «Трансферы КХЛ | ХОККЕЙ».

Напомним, что Михаил Бирюков во время игровой карьеры выступал за такие клубы, как «Торпедо», московское «Динамо», ЦСКА и другие команды. Перед своим переходом в «Авангард» он занимал должность спортивного директора в петербургском «Динамо». Отметим, что генменеджер омского клуба Алексей Сопин также выходец из системы «Динамо». Специалист трудился там в аналогичной должности.