Специалист ранее занимал аналогичную должность в ХК «Динамо».

Сегодня, 4 апреля, хоккейный клуб «Авангард» объявил о назначении генеральным менеджером клуба 38-летнего Алексея Сопина. Ранее специалист занимал аналогичный пост в ХК «Динамо».

Этот пост был вакантным с октября прошлого года, когда его покинул Антон Курьянов. Меньше двух месяцев обязанности генменеджера исполнял Евгений Забуга, но ушел и он.

– В «Авангарде» Алексей будет отвечать за развитие первой команды, а также будет помогать в укреплении всей нашей спортивной вертикали, куда входят академия и три команды. Гармоничное совмещение этих направлений и является залогом больших достижений, к которым мы всегда стремимся, – заявил генеральный директор клуба Герман Чистяков.

Отметим, что Сопин в качестве нападающего выступал за «Авангард» на старте сезона-2015/16. В 2018 году специалист завершил карьеру хоккеиста и стал менеджером: был заместителем директора, а затем и директором академии «Динамо». Вскоре, в 2021 году, Сопин перешел в главную команду, где отвечал за развитие в качестве спортивного директора и генерального менеджера. «Динамо» Сопин покинул в середине февраля 2025 года.

Информация о переходе менеджера в качестве спортивного директора муссировалась в феврале нынешнего года. Сам Сопин активно ее опровергал.