Омск-Информ
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·Спорт

Как и новый генменеджер омского клуба, Михаил Бирюков имеет опыт выступления в московском «Динамо».
По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», в «Авангард» перейдет известный в прошлом российский вратарь Михаил Бирюков. Со следующего сезона он будет отвечать за направление ВХЛ/МХЛ («Омские Крылья» и «Омские Ястребы»).
Бирюков является воспитанником ярославского «Локомотива», выступал за «Торпедо», «Динамо» (Москва), ЦСКА и другие клубы. Сейчас он работает спортивным директором в «Динамо» (Санкт-Петербург).
На прошлой неделе стало известно, что пост генерального менеджера «Авангарда» занял Алексей Сопин. Будучи игроком, он долгое время выступал за московское «Динамо». Бирюков защищал ворота столичного клуба за несколько лет до дебюта Сопина.
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·Спорт

Как и новый генменеджер омского клуба, Михаил Бирюков имеет опыт выступления в московском «Динамо».
По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», в «Авангард» перейдет известный в прошлом российский вратарь Михаил Бирюков. Со следующего сезона он будет отвечать за направление ВХЛ/МХЛ («Омские Крылья» и «Омские Ястребы»).
Бирюков является воспитанником ярославского «Локомотива», выступал за «Торпедо», «Динамо» (Москва), ЦСКА и другие клубы. Сейчас он работает спортивным директором в «Динамо» (Санкт-Петербург).
На прошлой неделе стало известно, что пост генерального менеджера «Авангарда» занял Алексей Сопин. Будучи игроком, он долгое время выступал за московское «Динамо». Бирюков защищал ворота столичного клуба за несколько лет до дебюта Сопина.
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