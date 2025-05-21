Подачу электричества возобновили в 16:00.

Электроснабжение четырех жилых домов на проспекте Маркса в центре Омска полностью восстановлено, сообщили в АО «Тепловая компания». Все необходимые работы были завершены сегодня, 21 мая, и к 16:00 подача электричества была возобновлена во все квартиры и коммерческие помещения. В компании поблагодарили жителей за выдержку и понимание в период устранения неполадок.

Напомним, что в понедельник, 19 мая, четыре дома на проспекте Маркса в центре Омска остались без света из-за повреждения кабеля, который снабжал дома. На следующий день энергетикам удалось ликвидировать основную аварию, однако почти сразу возникла новая неисправность — было обнаружено еще одно повреждение оборудования.