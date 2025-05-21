Всего было три попытки починить кабель, пока что успеха нет.

В понедельник, 19 мая, четыре дома на пр. Карла Маркса, в центре Омска, остались без света. Электрический кабель, снабжающий дома, был поврежден Тепловой компанией при выполнении плановых работ на теплосетях. Компания оправдывает это тем, что электрокабель не был отображен на схеме коммуникаций. Сразу после происшествия начались работы по поиску и устранению неисправности, сообщили в АО «Тепловая компания».

Энергетики попытались переключиться на резервный кабель, принадлежащий ЗАО ПО «Электроточприбор», однако он также оказался неисправен.

Вчера, 20 мая, неисправность была устранена, однако появилась новая проблема – еще одно повреждение электрооборудования. Для снабжения домов к сети был подключен дизельный генератор.

Вечером того же дня специалисты обнаружили место повреждения. А сегодня, 21 мая, специалисты АО «Тепловая компания» совместно с АО «Омскэлектро» проводят ремонт поврежденного участка.