В Омске иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате

После аварии его доставили в медицинское учреждение.

Фото: max.ru/mvd55

Сегодня, 15 октября, в Советском округе Омска произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. Сообщение о ДТП поступило в госавтоинспекцию в 15:40.

Как предварительно установили правоохранители, возле дома № 3 на улице Марка Никифорова 37-летняя женщина за рулем Nissan наехала на ребенка на самокате. В момент аварии водитель выезжала с прилегающей территории, а ребенок пересекал проезжую часть.

В итоге шестилетнего мальчика с ушибами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.