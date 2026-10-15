Омск-информ
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·Происшествия·Алексей Новиков

В Омске иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате

После аварии его доставили в медицинское учреждение.
Место ДТП

Сегодня, 15 октября, в Советском округе Омска произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. Сообщение о ДТП поступило в госавтоинспекцию в 15:40.

Как предварительно установили правоохранители, возле дома № 3 на улице Марка Никифорова 37-летняя женщина за рулем Nissan наехала на ребенка на самокате. В момент аварии водитель выезжала с прилегающей территории, а ребенок пересекал проезжую часть.

В итоге шестилетнего мальчика с ушибами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Омска иномарка врезалась в здание школы. В администрации уточнили, что происшествие не повлияло на работу учебного заведения – занятия продолжились в штатном режиме.

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·Происшествия·Алексей Новиков

В Омске иномарка сбила шестилетнего мальчика на самокате

После аварии его доставили в медицинское учреждение.
Место ДТП

Сегодня, 15 октября, в Советском округе Омска произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. Сообщение о ДТП поступило в госавтоинспекцию в 15:40.

Как предварительно установили правоохранители, возле дома № 3 на улице Марка Никифорова 37-летняя женщина за рулем Nissan наехала на ребенка на самокате. В момент аварии водитель выезжала с прилегающей территории, а ребенок пересекал проезжую часть.

В итоге шестилетнего мальчика с ушибами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Омска иномарка врезалась в здание школы. В администрации уточнили, что происшествие не повлияло на работу учебного заведения – занятия продолжились в штатном режиме.

1172
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Рубрика - Происшествия