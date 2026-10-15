Появились подробности ДТП с иномаркой, протаранившей омскую школу

Омич не справился с управлением и налетел на бордюр.

Фото: vk.ru/55mvd

Появились подробности ДТП с водителем, влетевшим в здание школы № 65. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, куда информация о ДТП поступила в 04:45.

По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки двигался по улице Омской со стороны улицы Декабристов. В районе перекрестка с улицей Куйбышева мужчина не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся и совершил наезд на фасад школы.

Фото: vk.ru/55mvd

В результате происшествия пострадал только водитель автомобиля. С полученными травмами он был доставлен в больницу.

В отношении нарушителя составлены протоколы за повреждение дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ) и отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). В настоящее время по факту аварии проводится дальнейшая проверка.