Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Снес забор и опрокинулся: автомобиль врезался в стену школы в Омске

Пострадали как минимум забор и сама машина.
ДТП

В Омске автомобиль снес ограждение и врезался в здание школы № 65. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

В результате ДТП легковушка опрокинулась на бок. Как сообщает 12 канал, на месте происшествия работает эвакуатор. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что школа № 65 располагается на пересечении улиц Омской и Куйбышева.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Снес забор и опрокинулся: автомобиль врезался в стену школы в Омске

Пострадали как минимум забор и сама машина.
ДТП

В Омске автомобиль снес ограждение и врезался в здание школы № 65. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

В результате ДТП легковушка опрокинулась на бок. Как сообщает 12 канал, на месте происшествия работает эвакуатор. Информации о пострадавших пока нет.

Отметим, что школа № 65 располагается на пересечении улиц Омской и Куйбышева.

2139
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Рубрика - Происшествия