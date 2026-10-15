В Омске решили не закрывать школу после ночного тарана иномаркой

Иномарка снесла ограждение, перевернулась и врезалась в здание школы.

Фото: vk.ru/12kanalomsk

В Омске появились новые подробности ночного ДТП, в котором автомобиль врезался в школу № 65 в Центральном округе. Как сообщает «СуперОмск», закрывать здание на пересечении улиц Омской и Куйбышева пока не планируют.

– Согласно предварительной информации, повреждения на данный момент считают не влияющими на несущую конструкцию здания, – говорится в сообщении.

Напомним, информация об аварии поступила в Госавтоинспекцию в 4:45. По данным правоохранителей, за рулем иномарки находился 30-летний мужчина. Он ехал по улице Омской со стороны улицы Декабристов.

В районе перекрестка с улицей Куйбышева водитель наехал на бордюр и металлическое ограждение. После этого автомобиль опрокинулся и врезался в здание школы.

В ДТП пострадал только водитель. С травмами его доставили в больницу. В отношении мужчины составили административные протоколы за повреждение дорожных сооружений (ст. 12.33 КоАП РФ) и отсутствие полиса ОСАГО (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Проверка по факту аварии продолжается.