Омские силовики поймали водителя с крупной партией сигарет из Казахстана

Злоумышленник беспрепятственно пересек границу и припрятал «паленые» сигареты в маршрутке.

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В Омске сотрудники правоохранительных органов пресекли канал контрабанды немаркированных табачных изделий иностранного производства. Об этом сообщили в следственном управлении УМВД России по городу Омску, где расследуются уголовные дела по данным фактам.

В ходе следствия установлено, что в конце сентября 60-летний водитель из Казахстана принял у неизвестных коробки с немаркированными сигаретами в Павлодаре и выехал в Омск, спрятав груз в тайниках багажного отделения пассажирского автобуса «Вольво».

Спустя два дня мужчина был задержан оперативниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области при разгрузке партии сигарет в ангаре. В ходе осмотра транспортных средств обнаружено и изъято из незаконного оборота 37 210 пачек немаркированных сигарет на общую сумму более 5,5 миллиона рублей.

Следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях сбыта немаркированной табачной продукции в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Судьей Первомайского районного суда города Омска фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются роль и степень участия других лиц в совершении преступления.