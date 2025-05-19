Фирма была единственным участником торгов.

В пятницу, 16 мая, на электронной торговой площадке досрочно подвели итоги торгов, победителем которых стало ООО «Альтаир». Организация получила право долгосрочно использовать участок акватории правого берега Иртыша площадью 11,27 тыс. кв. м, расположенный в районе парка «Зеленый остров».

Единственным участником торгов стало ООО «Альтаир», единственным учредителем которого с августа 2024 года является Вячеслав Двораковский, занимавший должность мэра Омска с 2012 по 2017 год. Отсутствие конкурентов позволило компании заключить договор аренды водного участка на 5 лет и 7 месяцев по стартовой цене в 94 845 рублей.

В обязанности арендатора входит постоянное наблюдение за состоянием участка, ежеквартальная передача отчетности в Федеральное агентство водных ресурсов, а также проведение профилактических мероприятий, предотвращающих возникновение аварийных ситуаций и чрезвычайных происшествий на водных объектах.

Компания «Альтаир» зарегистрирована в 2010 году, основным видом деятельности является оптовая торговля, однако среди прочих направлений значатся вспомогательные услуги внутреннего водного транспорта. Бывший мэр также является учредителем ООО «Орловка», которая занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях.

Ранее сообщалось, что Иртыш в районе «Зеленого острова» будут расчищать, так как он стал походить на болото.