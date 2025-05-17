Власти намерены оздоровить реку и создать комфортные условия для отдыха жителей.

На территории парка «Зеленый остров» планируется провести работы по расчистке реки Иртыш, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, на этой неделе приезжавший в Омск.

Участок реки на территории парка, популярного у омичей и гостей города места отдыха, сильно обмельчал и стал похожим на болото. Из-за этого там, в частности, стало проблематично организовать водные развлечения, которыми всегда славился «Зеленый остров».

– Мы видим большой потенциал для улучшения экологической ситуации на Иртыше. Расчистка акватории – это не только природоохранная мера, но и создание комфортных условий для отдыха местных жителей. Готовы оказать необходимую поддержку региону в реализации этого важного проекта, – отметил Дмитрий Кириллов.

Как пояснила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, работы по расчистке реки Иртыш синхронизированы с планами по благоустройству прилегающей территории. Такой подход к развитию территории позволит создать комфортное и экологически благоприятное пространство для отдыха омичей.