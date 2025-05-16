Новая «главная по детским стройкам» Анна Даминова выбрала для выездов элегантные, но очень непрактичные образы.

Назначенная 7 мая заместитель директора департамента строительства Анна Даминова активно погрузилась в работу. Назначенная курировать капремонт и строительство детсадов и школ эффектная шатенка занялась своими прямыми обязанностями.

Так, она была замечена на двух «прокурорских» выездах на ремонтирующиеся школы. Оба раза чиновница выбрала для «полевого» мероприятия эффектные, но непрактичные образы. Так, во время «тура» на ремонт школ № 129 и № 82 в Советском округе Анна Даминова предстала в длинном плаще и изящных замшевых ботинках на тонком каблуке, не слишком пригодных для пыльных строек.

А для сегодняшней проверки вместе с прокуратурой в ремонтируемые школы Ленинского и Центрального округов заместитель директора департамента вновь выбрала элегантный бежевый льняной летний костюм, дополнив его классическими туфлями-лодочками и крупной подвеской (на первом снимке в центре – прим.ред).

Такие выходы хоть и оставляют яркое впечатление, но не слишком уместны на стройплощадках. Стоит отметить, в столь специфических локациях лучше предпочесть нечто более практичное, немаркое и неброское. А еще лучше вооружиться веским аргументом в общении с затягивающими сроки подрядчиками – запасом строительных «терминов» нелитературного содержания. Это наверняка поможет снискать имидж не только красивой, но и умной чиновницы и ускорить процесс выполнения работ на объектах.