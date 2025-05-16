Контракт на 343,9 миллиона рублей достался компании «СТ-Инжиниринг».

Завершился аукцион на строительство модульного бассейна на месте бывшего стадиона «Сатурн» на улице Бульварной, возле Дома Печати в Омске

В торгах с начальной стоимостью 370 миллионов рублей участвовали четыре компании. Победителем стало ООО «СТ-Инжиниринг», предложившее наименьшую цену – 343,9 миллиона рублей. Именно с этой компанией планируется заключить контракт.

Подрядчику предстоит установить модульный бассейн с шестью дорожками, полностью оснастить здание, подготовить проектно-сметную документацию по благоустройству и подключить объект к инженерным сетям. Все работы, включая благоустройство территории, должны быть завершены до 15 декабря этого года.

Выбрать исполнителя удалось не сразу. На предыдущем аукционе заявки подали пять компаний, и цена снизилась до 258,2 миллиона рублей. Однако позже итоги торгов отменили по требованию омского УФАС. Нынешний аукцион уже третий по счету, в ходе окторого власти пытаются найти исполнителя контракта.

Известно, что в Омске зарегистрированы две фирмы с одинаковым названием «СТ-Инжиниринг». Одна из них, которую возглавляет Татьяна Филимонова, не показывает выручку уже четыре года. Вторая принадлежит Геворгу Акопяну – брату владельца компании «СтройТраст» Армана Акопяна. С какой из этих компаний подпишут контракт, не известно.

Напомним, что ранее предприниматель купил бывшее общежитие на улице Орджоникидзе, а также он связан с компанией «ИФР-Омь», которая является инвестором платного моста через Омь.