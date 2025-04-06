В борьбе за лот Геворг Акопян обошел топовых бизнесменов, Илью Фридмана и владельцев кинотеатров «Слава» и «Первомайский».

На сайте корпорации «Дом.рф» подведены итоги аукциона по продаже бывшего общежития ОмГАУ на улице Орджоникидзе, 47. Это здание расположено недалеко от Крестовоздвиженского собора на улице Тарской.

На бывшее общежитие площадью 1,9 тыс. кв. м с земельным участком 3 тыс. кв. м претендовали шесть бизнесменов. В том числе Ирина Бурминская из Кисловодска. За лот боролись топовые омские предприниматели: управляющие кинотеатрами «Слава» и «Первомайский» Наталья Васильева и Дмитрий Савельев, «Красный квадрат» Ильи Фридмана, ИП Карен Мартоян, ИП Геворг Акопян. ООО «СФ «Континент» подало заявку на участие, но свою цену так и не назвало.

В итоге победителем стал ИП Геворг Акопян, предложивший за здание 71,733 млн рублей. При этом начальная стоимость составляла 43,7 млн рублей, в ходе торгов недвижимость подорожала в 1,6 раза.

Известный омский бизнесмен Геворг Акопян зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в декабре 2021 года. ИП занимается арендой и лизингом строительных машин и оборудования. Геворг Акопян является владельцем еще шести фирм, в том числе компании «Стройтраст», а по совместительству – родным братом Армана Акопяна, взявшего все самые финансово емкие госконтракты в городе. Такие как ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, парка Победы и бульвара Архитекторов.

Предприниматель, выкупивший бывшее общежитие, также связан с компанией «ИФР-Омь», которая является инвестором платного моста через Омь.