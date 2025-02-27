Старое здание продают вместе с землей.
Сегодня «Дом.рф» начал прием заявок на приватизацию бывшего общежития ОмГАУ (Орджоникидзе, 47) с земельным участком. Стартовая цена лота – 43,7 млн рублей, шаг аукциона – 438 тыс. рублей. Аукцион состоится 4 апреля.
Трехэтажное здание, которое планируют передать в частную собственность, уже не используется из-за неудовлетворительного состояния. На фасаде общежития образовались трещины, штукатурка отслаивается, отделка и коммунальные сети требуют капитального ремонта. Помещения внутри захламлены. Площадь здания составляет 1921,7 кв. м, а участка – 3000 кв. м.
Отметим, что участок разрешено использовать «для общественно деловых целей под здания, строения, для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии». Однако новый собственник может изменить вид разрешенного использования, снести здание и построить, например, многоэтажку.
Ранее в Омске уже продали общежитие № 1 института ветеринарной медицины и биотехнологии и общежитие № 2 ветеринарного института ОмГАУ.